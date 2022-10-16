Son dakika haberleri! (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MADEN KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri! (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MADEN KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

16.10.2022 16:41
Son dakika haberleri! (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MADEN KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen 6 madenci ve yakınlarını ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen 6 madenci ve yakınlarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda burada bulunan 6 tane hastamız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5'inin durumu ağır ama bir tanesi şu anda şuuru açık şekilde, kendisiyle de sohbet ettik" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaralı madencileri ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 16.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Başhekim Nurettin Yiyit, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe hastane önünde karşıladı. Erdoğan yaralı madencilerin olduğu kata çıkarak ziyarette bulundu.

"UMUTSUZ DEĞİLİZ. AMELİYATLARI YAPILANLAR DAHA İYİ KONUMDALAR"

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda burada bulunan 6 hastamız ambulans uçakla buraya getirildiler. Bunların içerisinde 5'inin durumu ağır ama birinin şuuru açık, kendisiyle de sohbet ettik. Diğerlerinin yanına girmedik sadece dışarıdan gördük. Şu anda yapılması gereken tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız yapıyorlar. Umutsuz değiliz, ameliyatı yapılmış olanların hepsi daha iyi konumdalar. Entübe olan da var. Biri, İbrahim kardeşimiz onun durumu da iyi. Çam Sakura Hastanemiz dünyada gerçekten fiziki imkanlar olarak zaten tüm imkanlara sahip beyin gücü olarak da doktorlarımız çok güçlü ekipler. Amasra'daki defin konularını da bakan arkadaşlarım da sürdürüyorlar bugün belki de bitmiş olacak. Dualarımızla da 6 kardeşimizi inşallah hayırlısıyla sağlığına kavuşturup onları da Amasra'ya geri döndürürüz" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MADEN KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

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