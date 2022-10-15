Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın musallaya gelmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rahman Özçelik'in yakınlarına baş sağlığı dilemesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cenaze namazını kıldırması BARTIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı. (1)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağında hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in cenaze törenine katıldı (1) - Son Dakika