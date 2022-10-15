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Recep Tayyip Erdoğan, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağında hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in cenaze törenine katıldı (1) - Son Dakika

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