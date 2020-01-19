Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 sene önceki Berlin ziyaretinde Adlon Otel'de pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Erdoğan'ı bebeğiyle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 sene önceki Berlin ziyaretinde Adlon Otel'de pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Erdoğan'ı bebeğiyle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebeğe altın taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl önceki Berlin ziyareti kapsamında bulunduğu Adlon Otel'de Erdoğan'a pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Cumhurbaşkanı'nı bebeği ile karşıladı. Berlin'de 2 yıl önce yaşanan karşılaşmada Cumhurbaşkanı'nın Burak Şahin'e "En kısa zamanda sizden bebek bekliyorum" demesinin ardından Burak Şahin ve eşi Aylin Şahin, 2 sene sonraki Berlin ziyaretinde Erdoğan'ı minik yavrularıyla karşıladı. Otel girişinde karşılaştığı Şahin ailesiyle bir müddet sohbet eden Erdoğan, 2 aylık Mahir Ahmet Şahin'i kucağına alarak sevdi ve ona bir tam Cumhuriyet altını taktı. Şahin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf da çektirdi.

(Mahmut Tosun/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:45 Kaynak: İHA
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