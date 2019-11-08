Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHİR ÜNAL'IN KIZININ NİKAHINA KATILDI
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHİR ÜNAL'IN KIZININ NİKAHINA KATILDI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHİR ÜNAL'IN KIZININ NİKAHINA KATILDI

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHİR ÜNAL'IN KIZININ NİKAHINA KATILDI, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldıktan sonra Haliç Kongre Merkezinde, partisinin genel başkan yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili olan Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım çiftinin nikah törenine katıldı. Nikah törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabineden birçok ismin yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Nikah törenine gelen araçlardan detaylar

-Protokol girişinden detaylar

-Cumhurbaşkanı konvoyunun girişi


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mahir Ünal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:24 Kaynak: DHA
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