Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikahına katıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikahına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikahına katıldı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikahına katıldı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldıktan sonra Haliç Kongre Merkezinde, partisinin genel başkan yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili olan Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım çiftinin nikah törenine katıldı. Nikah törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabineden birçok ismin yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal, Haliç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:25 Kaynak: DHA
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