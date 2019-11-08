Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım'ın nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım'ın nikah törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi açılış programının ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım'ın nikah törenine katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra kabineden çok sayıda bakan, milletvekilleri ve davetliler katıldı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mahir Ünal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:49:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]