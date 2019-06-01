Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan mahkumlara af taleplerine yanıt verdi: Seçimden sonra görüşülecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan mahkumlara af taleplerine yanıt verdi: Seçimden sonra görüşülecek

27 saniye önce

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadir Gecesi programında mahkumlara af taleplerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mahkumlara af taleplerine yanıt verdi: Seçimden sonra görüşülecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadir Gecesi programında mahkumlara af taleplerine yanıt verdi.

İstanbul, Esenler'de Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programında konuşan Erdoğan, mahkumlara af çıkarılmasına ilişkin görüşmelerin mecliste seçim sonrası yapılacağını açıkladı.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:08 
Dünya
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