Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas'ı kabul ediyor - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
'ı kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin
Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor. Kabulde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, Türkiye
ile Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.
- İstanbul