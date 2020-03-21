Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin korona virüsle mücadele konusunda da devam edeceği ifade edildi.

(İHA)