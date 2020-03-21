Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü
21 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin korona virüsle mücadele konusunda da devam edeceği ifade edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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