Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:12 Kaynak: AA
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