Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüşmesinde, Türkiye'nin Filistin'e her alanda destek... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas 'la görüşmesinde, Türkiye 'nin Filistin 'e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.

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