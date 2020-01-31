Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la telefonda görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'la telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. Görüşmede, sözde "yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Abbas, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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