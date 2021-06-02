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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmur Kampı'na operasyon sinyali verdi: BM temizlemezse biz temizleriz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmur Kampı'na operasyon sinyali verdi: BM temizlemezse biz temizleriz

02.06.2021 09:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarından Mahmur'a operasyon sinyali verdi. Birleşmiş Milletler'e resti çeken Erdoğan, "Bu akşam ilk defa söyleyeceğim. Mahmur meselesini de en az Kandil kadar artık önemsiyoruz. BM temizlemezse biz temizleriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınında terörle mücadeleye ilişkin yeni operasyon sinyali verdi. Kandil-Sincar ve Suriye hattındaki kritik yerlerden biri haline dönüşen Mahmur Kampı için "BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz" restini çekti.

"TÜRKİYE KOMŞULARININ EGEMENLİK HAKLARINA VE SINIRLARINA SAYGILIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çift Kandil var. Bir Irak, iki İran. Bunları (terör örgütünü) ciddi manada bir korku sardı. Irak'a siz yapacaksanız yapın yoksa biz gelip vuracağız dedik. Kandil bataklığını da bir daha asla terör mikrobunu yaymayacak ve kurutmakta kararlı bir Türkiye gerçeğini görecekler. Türkiye komşularının egemenlik haklarına ve sınırlarına da saygılıdır."

"MAHMUR, KANDİL'İN KULUÇKA YUVASIDIR"

"Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. Kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz. Kandil'e sadece Diyarbakırlı anaların çocukları gönderilmiyor ki. Buna nereye kadar sabredeceğiz."

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Bu başarı teslim olmaları da hızlandırıyor. Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin, devletimize sığının. Türkiye Cumhuriyeti samimi pişmanlık gösteren her vatandaşına sahip çıkmıştır."

MAHMUR KAMPI NEDEN ÖNEMLİ?

Birleşmiş Milletler gözetimindeki Mahmur, Irak'ın kuzeyinde Musul'da, Erbil'e yaklaşık 100 kilometre mesafede.

Terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Mahmur, örgütün lojistik üslerinden biri konumunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mahmur'un teröristlerin kuluçka yuvası haline geldiğini defaatle vurguladı.

Irak'ta terör örgütü PKK faaliyetlerine etkin bir şekilde devam ediyor. Kandil'in yanında aynı zamanda Sincar ve Mahmur bölgelerinde de etkin bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Mahmur'daki kontrol noktaları ve güvenlik noktaları tamamıyla PKK'nın kontrolü altında.

13 binden fazla terör örgütü üyesinin bulunduğu kampa, 60 kişiden oluşan örgüt elebaşı hükmediyor. Kampta, askeri, siyasi eğitim, diplomasi, teşkilat eğitimi yapılıyor ve Kandil'e gönderiliyor.

Mahmur'daki gruplar sadece Türkiye'yi tehdit etmiyor. Hem IKBY'deki hükümete hem de halka yönelik büyük tehlike arz ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmur Kampı'na operasyon sinyali verdi: BM temizlemezse biz temizleriz
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Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, kandil, Terör, Güncel, Son Dakika

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