CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAHRUZE KELEŞ'İ SULTANBEYLİ'DEKİ EVİNDE ZİYARET ETTİ-Mahruze Keleş röportajıyla - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAHRUZE KELEŞ'İ SULTANBEYLİ'DEKİ EVİNDE ZİYARET ETTİ-Mahruze Keleş röportajıyla

*Mahruze Keleş: "Onun boyuna posuna kurban olayım. Kapıyı açar açmaz çok mutlu oldum. Rüyamda onu görmüştüm zaten, yüzüne de söyledim. Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu'yu da davet ediyorum"

İdris TİFTİKÇİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da işçilerle birlikte yaptığı iftarın ardından, Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş'i ve ailesini evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından sokakta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

"ALLAHA ŞÜKÜRLER OLSUN, MURADIMA ERDİM"

Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuşan, Mahruze Keleş "Dünyalar benim oldu. Onun boyuna posuna kurban olayım. Kapıyı açar açmaz çok mutlu oldum. Rüyamda onu görmüştüm zaten, yüzüne de söyledim. Aniden haber vermeden geldi. Yemeğe gelecekti ama çok yorgundu. Allah güç kuvvet uzun ömürler versin. Kazalardan belalardan onu korusun. Rüyamda görmüştüm aylar, yıldızlar, güneş onun peşindeydi. 30 sene önce görmüştüm. Allaha şükürler olsun, muradıma erdim" dedi.

"BİNALİ YILDIRIM VE SÜLEYMAN SOYLU'YU DA DAVET EDİYORUM"\t

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da beklediğini dile getiren Keleş, sözlerine şöyle devam etti: "Onu da çok seviyorum. Binali Yıldırım'ı da çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızın peşinde oldukları için ikisini de çok seviyorum. Binali Yıldırım ve Süleyman Soylu'yu da davet ediyorum. Polislerimize Allah zeval vermesin. Türkiye'ye bir daha böyle bir Cumhurbaşkanı gelmez. Benim ajan olduğumu söylemişler, ben ajan falan değilim. Ben Allah için seviyorum. Rüyamda gördüğüm için seviyorum. Hepiniz böyle çalışın, Türkiye'yi böyle ilerlettirin. Hep okuyun, ilerleyin. Benim okur yazarlığım yok. Eğer olsaydı hep okur öğrenirdim. Soylu'm seni de bekliyorum. Sende gel. Binali kardeşim de gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Sizlerde gelin ben muradıma ereyim. İkinizin de gelmesini istiyorum. Özellikle Soylu'nun gelmesini çok istiyorum" dedi.