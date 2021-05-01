Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti - Son Dakika

Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti.

Erdoğan, Tuzla 'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'in evine geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti.

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