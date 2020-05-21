CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKAM ARACINDA MASKE TAKTI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKAM ARACINDA MASKE TAKTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan makam aracında maske taktı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan makam aracında maske taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti. Başakşehir'deki hastaneden çıkan Erdoğan'ın makam aracında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca ve koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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