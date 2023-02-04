CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKAM ARACINI DURDURUP VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKAM ARACINI DURDURUP VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

04.02.2023 13:41

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki program için havalimanına giderken Üsküdar'da kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki program için havalimanına giderken Üsküdar'da kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış törenine katılmak için saat 11.20 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar D-100 karayolu üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracı içinden vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Aydın'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

Erdoğan ile sohbet eden vatandaşlar desteklerini ilettiklerini belirttiler.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKAM ARACINI DURDURUP VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKAM ARACINI DURDURUP VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ - Son Dakika
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