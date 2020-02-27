Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makamların, milletin emaneti olduğunu hiçbir zaman aklımızdan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Makamların, milletin emaneti olduğunu hiçbir zaman aklımızdan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makamların, milletin emaneti olduğunu hiçbir zaman aklımızdan...

6 saat önce

Salondan ve katılımıcılardan görüntüler -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı.

Salondan ve katılımıcılardan görüntüler

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Makamların, milletin emaneti olduğunu hiçbir zaman aklımızdan...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:25 Kaynak: AA
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