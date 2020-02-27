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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makamların, milletin emaneti olduğunu hiçbir zaman aklımızdan...
6 saat önce
Salondan ve katılımıcılardan görüntüler -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:25 Kaynak: AA
Son Dakika Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait ilk görüntüler AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti Türkiye'deki ilk koronavirüs anketinin sonuçları yayınlandı Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar korona virüsün Türkiye'ye girişi olmadı"