Cumhurbaşkanı Erdoğan Makinist Koltuğunda
22 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö treninin açılışını gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Gebze- Halkalı
banliyö treninin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
ile birlikte Kartal
tren istasyonuna geçti. Erdoğan, makinist koltuğuna geçerek hattın ilk seferini gerçekleştirdi. Erdoğan'ın makinistliğini yaptığı tren, Kartal istasyonundan kalktıktan sonra Başak, Atalar, Cevizli
duraklarını geçerek Maltepe
'ye geldi. Erdoğan yolculuk sırasında tren hattında bulunanları selamladı. Maltepe durağında trenden inen Erdoğan, "Hayırlı olsun" diyerek buradan ayrıldı.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:53 Kaynak: DHA
Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti
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