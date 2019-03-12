Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Makinist Koltuğunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan Makinist Koltuğunda

1 saat önce

Gebze-Halkalı banliyö tren hatlarının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından makinist koltuğuna oturarak hattın ilk seferini yaptı.

Gebze-Halkalı banliyö tren hatlarının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından makinist koltuğuna oturarak hattın ilk seferini yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı banliyö tren hatlarının açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından makinist koltuğuna oturarak, Halkalı Gebze hattının ilk seferini yaptı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

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