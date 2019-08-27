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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yapımı savaş uçaklarının gösterisini izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yapımı savaş uçaklarının gösterisini izledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Erdoğan ve Putin'in açılışını yaptığı fuarda, her iki lider Rusya'nın kısa süre sonra seri üretimine başlayacağı 5. nesil savaş uçağı olan ve Suhoy firmasının ürettiği "Su-57"yi birlikte inceledi.

Suhoy tipi savaş uçaklarının yanı sıra Rus yapımı helikopter ve yolcu uçaklarında da incelemelerde bulunan iki lider, daha sonra uçakların gösterisine geçti.

İki lider, yolcu uçağının içini beraber gezdi

Rus savaş uçağı "Su-57" ile Türkiye'ye satın alınması için teklif edilen "Su-35" ve "Su-34" tipi savaş uçaklarının gösterisini Erdoğan ve Putin birlikte izledi.

Rus mi serisi helikopterlerin geçiş gösterisini takip eden iki liderin, içini gezerek incelemelerde bulunduğu "İrkut MS-21" yolcu uçağı, "Suhoy Süper Jet 100" ve "İrkut YAK-152" yolcu uçakları da gösteri yaptı.

Liderler, fuar alanındaki stantları gezerek Rus savunma sanayi ürünlerini inceledi.

Bu yıl, başta Rusya olmak üzere 33 ülkeden 827 firmanın katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:29 Kaynak: AA
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