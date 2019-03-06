Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
8 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinge katılmak üzere Malatya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
mitinge katılmak üzere Malatya
'ya geldi.
Havalimanında binlerce vatandaş tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Havaalanından miting yapacağı kent merkezine doğru yola çıkan Erdoğan'ı taşıyan otobüsün önünü sık sık kesen vatandaşlar Erdoğan'a tezahüratlarla destek verdi. Kadınlara bez torbalar içinde çay, çocuklara ise oyuncak dağıtan Erdoğan sevgi gösterilerine selamla karşılık verdi.
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın katılımıyla düzenlenecek mitingin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:57 Kaynak: İHA
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