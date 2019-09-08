Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Malatya Erhaç Havaalanı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu yol boyunca sık sık vatandaşlar tarafından durduruldu. Kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara da hediyeler verdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı güzergah boyunca Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görmek için yolda bekledi.

İlk olarak Önder İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak olan Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam ise eski Gümrük ve Ticaret Bakanlarından Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin oğlunun düğününe katılacağı öğrenildi.

(Selçuk Dönmez - Erdal Akbuğa - Bahadır Aytekin/İHA)