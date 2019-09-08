Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
48 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:06 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliğini ziyaret etti.
Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Aydın Baruş tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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