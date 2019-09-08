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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

24 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeye gelişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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