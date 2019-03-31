Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Malatya'daki Olay) Bu Tür Durumlarda Özellikle Dudaklarımızın Arasından...
5 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Malatya'daki olay) Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Malatya'daki olay) Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:11 Kaynak: AA
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