Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Malatya'daki Olay) Bu Tür Durumlarda Özellikle Dudaklarımızın Arasından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Malatya'daki Olay) Bu Tür Durumlarda Özellikle Dudaklarımızın Arasından...

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Malatya'daki olay) Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Malatya'daki olay) Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:11 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Malatya, Güncel
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