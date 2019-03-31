Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malatya Pütürge'deki Olay Bizleri Üzdü. Böyle Bir Olay Olmaması Gerekirdi."
4 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malatya Pütürge'deki olay bizleri üzdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malatya Pütürge'deki olay bizleri üzdü. Böyle bir olay olmaması gerekirdi."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:12 Kaynak: AA
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