Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreninde konuştu.
Erdoğan: " Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:43 - Kaynak: AA
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