Muş politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü programında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Malazgirt'i asla unutmayacağız, unutturmayacağız, daima gönül dünyamızda ve zihnimizde yaşatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü programında konuştu.

Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere Anadolu'yu vatan haline getiren tüm kahramanları, şehitleri, gazileri, maddi ve manevi önderleri rahmetle yad etti.

Ahlat'ta dün vatandaşlarla ve gençlerle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, Ahlat'ta Van Gölü kenarında inşa ettikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin şubesi mahiyetindeki eseri, bir kutlu topraktan kanları ve alın terleriyle yoğurarak yurtlaştıran ecdada vefanın bir sembolü olarak gördüklerini söyledi.

Malazgirt'in çeyrek asır önceki Hasankale Zaferi ile Türklere tekrar aralanan Anadolu kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açılmasının adı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu zaferden önce ecdadın, Kayseri'den Konya'ya, hatta İstanbul Boğazı'na kadar Anadolu'ya yayıldığını, ancak bu toprakların henüz bütünüyle güvenli ve huzurlu bir hale dönüşemediğini kaydetti.

Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki zaferiyle Anadolu'yu eman yurdu haline getirdiğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizans ve Selçuklu ordusu Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın zaferi için dualar ediliyordu. İki ordunun Malazgirt Ovası'nda karşılaştığı günün sabahı Sultan Alparslan, komutanlarının önünde şu duayı ediyordu, 'Kardeşlerim, ey Allah'ım sana müvekkil oldum ve bu cihatla sana yaklaştım. Senin katında secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. Eğer içtenliğimi kabul ediyorsan düşmanlara karşı bu cihatta bana yardım et ve beni muzaffer kıl.' Sultan Alparslan bu duanın ardından tıpkı bugünkü gibi bir cuma günü namazı müteakip ölürsem kefenim olsun dediği beyaz elbisesi ile atının kuyruğunu bizzat bağlayıp ordusunu hücuma kaldırmıştır."

"Birer ibret vesikası olarak hatırlanmalı"

Bugün Malazgirt'te cuma namazını kılacaklarını dile getiren Erdoğan, "Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın namazgahında hep birlikte eda edecek, kendisi ve ordusundaki kahramanlar için duamızı yapacağız." dedi

Gece yarısına kadar süren Malazgirt Savaşı'nın, Sultan Alparslan'ın uyguladığı savaş planları sayesinde mutlak bir galibiyetle neticelendiğini hatırlatan Erdoğan, "Niyet hayır, dua samimi, yürek pek, direk sağlam olunca, akıbet yani zafer de bunları izliyor." diye konuştu.

Merhum Gençosmanoğlu'nun "Aylardan ağustos, günlerden cuma" diye başladığı şiirinde bu tabloyu "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya Anadolu başlar vatan olmaya. Kızıl elmaya hey, kızıl elmaya. En güzel marşını vurmadan mehter, ya Allah bismillah Allah'u ekber." diye anlattığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulan küçük beylikler, zaman içinde önce Selçuklu'nun ardından Osmanlı'nın bünyesinde toplanarak bir cihan devletinin sütunlarına dönüşmüştür. Bu savaşta yenilen Bizans hükümdarı ise Sultan Alparslan tarafından affedilmesine rağmen, kendi sarayındaki muhalifler tarafından feci bir şekilde katledilmiştir. Türkiye'nin dostluk elini uzattığı kimi çevrelerin bu tarihi hakikatleri birer ibret vesikası olarak hatırlamalarında fayda görüyoruz. Bizans'ın, Fatih'in İstanbul'u fethiyle sona eren kaçınılmaz akıbetini şair şöyle anlatıyor, 'Şafak söktü gün ışıdı işte, işte bize geldi gurur duyun çatırdısını uzak uzak, Bizans yıkıldı Malazgirt'te.' Nitekim Malazgirt'ten sonrası ecdadımız için sadece bir vakit, saat meselesiydi."

"Hep bu zaferin meyveleri"

Türk tarihinde pek çok zafer varken Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmalarının, gençlere bu zaferi anlatmak için çaba göstermelerinin bir sebebi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının, Müslümanların da bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin ilk adımıdır, anasıdır, bereketli kaynağıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halide Nusret'in, Malazgirt'in bu vasfını "Atlanmış, pusatlanmış erleri sanki yeldi. Nal sesleri bir zafer marşı gibi yükseldi. Şimşek şimşek hızlandı, zulmü, zulmeti deldi. Her savaşa benzemez bu bir kutsal savaştı. Ay parçası yiğitler hak yolunda savaştı." dizeleriyle anlattığını aktardı.

Malazgirt Zaferi'nden sadece 3-4 yıl sonra kurulan Anadolu Selçuklu Devleti'nin, 228 yıl sonra kurulan Osmanlı'nın, 852 yıl sonra kurulan Cumhuriyet'in hep bu zaferin meyveleri olduğuna işaret eden Erdoğan, "Şayet Sultan Alparslan, Anadolu kapılarını bir daha kapanmamak üzere bize açmamış olsaydı, bu coğrafyadaki küçük gruplar halinde süregelen varlığımızı ebedi kılabilir miydik, bilmiyorum. İşte bunun için Malazgirt'i asla unutmayacağız, unutturmayacağız, daima gönül dünyamızda ve zihnimizde yaşatacağız. Ecdadın da bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)