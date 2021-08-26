Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlama törenleri kapsamında Ahlat'taki etkinliklere katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. İki lider ve bakanlar, Selçuklu Meydan Mezarlığının ardından etkinlik alanına geçti. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Ahlat mezar taşlarının milletimize ait bir tapu senedi hükmünde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt zaferinin 950'nci yılı etkinliklerine katılmak için Muş'a geldi. Helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan etkinlik alanına geçmeden önce eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte bölgenin en büyük Türk ve İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat burada kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Çarho mevkisine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaretinde konuştu.

Malazgirt Zaferi'nin 950. yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Demiri demirle dövenlerin Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şehadet etmek üzere bir kez daha Ahlat'tayız. " ifadesini kullandı. Erdoğan, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan, büyük zaferin 950. yılında bu toprakların vatan haline gelmesi ve o şekilde kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle, şükranla, minnetle yad ettiğini, Anadolu'nun fatihi, Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan'dan bugüne kadar her seviyede millete hizmet etmiş, eser vermiş, gönüller yapmış tüm büyüklerini tazimle andığını söyledi.

Dünyada her şehrin farklı bir hikayesi bulunduğunu, Ahlat'ın hikayesinin ise tamamen kendine özgü olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Çünkü bu şehir tarih boyunca hep doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür. Medeniyetimize Hazreti Ömer'in armağanı olan bu bölge, Orta Asya'dan batıya doğru yönelen Müslüman Türk göçerlerinin de toplanma ve dağılma merkezi olmuştur. Asırlar boyunca nice sultanları, alimleri, seyyahları, dervişleri, tacirleri, zanaatkarları misafir eden bu kadim şehri Selçuklular İslam'ın kubbesi, Osmanlılar ise ata şehri diye anarlar. Kale, kümbet, hamam, zaviye, atölye, mezarlık gibi eserleriyle Ahlat, günümüzde de tarihe şahitlik etmeyi sürdürüyor. Ahlat için 'taşların konuştuğu şehir' derler. Tarihi İslam mezarlıklarının en büyüğü unvanını taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı bizim bugün bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır. Anadolu'nun Orhun Abideleri diyebileceğimiz Ahlat mezar taşları, bugün adeta milletimize ait bir tapu senedi hükmündedir. Gerçi bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp başka toplumlara, medeniyetlere yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz ama hamdolsun namuslu tarihçilerimiz ve milletimizin sağlam hafıza kayıtları sayesinde biz buranın neresi olduğunu, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz. "

"Kapsamlı çalışmalar başlattık"

Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında da Ahlat'ın çok büyük önemi olduğunu anlatan Erdoğan, Bizans imparatorunun Ahlat'a gelen öncü kuvvetlerinin, buradaki Selçuklu güçleri tarafından yok edilmesinin zaferin ilk adımı olduğunu ifade etti.

Daha sonraki asırlarda Horasan bölgesinden Ahlat'a gelen ve buradan bütün Anadolu'ya dağılan gönül erlerinin bu topraklarda sevgi, hoşgörü ve kardeşlik iklimini tesis ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Ecdat bu topraklara geldiğinde harap, bitap, yıkık coğrafyayla karşılaşmıştır. Anadolu'nun bizim desenlerimizle bezendiği o yıllarda Ahlat da önemli ilim ve sanat merkezi oldu. Birçok bilim adamı, mimar ve sanatkarı bu şehir yetiştirdi. Ahlatlı alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu'ya İslam mührü vurulmasında çok büyük rol oynamıştır. Yıllarca ihmal edilen bu hazineyi yeniden ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu olduğu inancıyla hem eski mezarlıklarda hem şehirde kapsamlı çalışmalar başlattık. İşte bugün burada yapılan etkinlikle hem ecdadı yad ediyor hem bu toprakları ilelebet vatanımız olarak koruma irademizi tüm dünyaya tekrar tekrar haykırıyoruz. " AA/ İHA

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