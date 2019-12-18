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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Malezya'ya da Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
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