Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Malezya'ya da Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Malezya'ya da Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.


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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
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