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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü -3
6 saat önce
Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:36 Kaynak: DHA
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