Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü -3 - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü -3 - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü -3

6 saat önce

Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü -3, System.String[]

Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.


Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı, Kuala Lumpur, Malezya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:36 Kaynak: DHA
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