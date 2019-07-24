Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir ile görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya
Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi. Esenboğa Havalimanı
'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Mahathir'in temasları yarın başlayacak.
Resmi ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
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