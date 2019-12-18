Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA

6 saat önce

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması Görüşmeden detaylar KUALA LUMPUR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması

Görüşmeden detaylar KUALA LUMPUR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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