Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA
6 saat önce
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması Görüşmeden detaylar KUALA LUMPUR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:28 Kaynak: AA
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması
Görüşmeden detaylar KUALA LUMPUR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.
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