Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - Son Dakika

Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

Görüşmeden görüntü