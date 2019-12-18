Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü

6 saat önce

Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü, System.String[]

Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Görüşmeden görüntü


Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Başbakanlık, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:48 Kaynak: DHA
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