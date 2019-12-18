Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya başbakanı muhammed ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya başbakanı muhammed ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştüMalezya (DHA) - Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:49 Kaynak: DHA
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