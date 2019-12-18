Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya başbakanı muhammed ile görüştü -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya başbakanı muhammed ile görüştü -2 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya başbakanı muhammed ile görüştü -2

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü -2.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü -2

Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya başbakanı muhammed ile görüştü -2

Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
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