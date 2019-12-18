Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA

6 saat önce

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlamasından detaylar KUALA LUMPUR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlamasından detaylar KUALA LUMPUR - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü. Muhammed, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı
Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle

Son Dakika Haberleri
20:40 Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Inzko AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
20:38 İzmir 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı -2 - Son Dakika
20:37 "Kıran 8" operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı - Son Dakika
20:35 Başkan Taban'dan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika
20:32 Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma gösterisi beğeniyle izlendi - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed ile görüştü - KUALA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]