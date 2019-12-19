Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'dan ayrıldı - Son Dakika

Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan, Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı tarafından uğurlandı.

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