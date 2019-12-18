Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile bir araya geldi - KUALA - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile bir araya geldi - KUALA
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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