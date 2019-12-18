Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi
6 saat önce
Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.
Görüntü Dökümü
----------------
-Erdoğan ile Abdullah Şah'ın tokalaşması
-Görüşmeden görüntüler
-Aile fotoğrafının çekilmesi
Son Dakika Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada