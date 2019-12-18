Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya kralı ile bir araya geldi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya kralı ile bir araya geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldiMalezya, (DHA)- Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:52 Kaynak: DHA
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