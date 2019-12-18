Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya kralı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya kralı ile bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldiMalezya, (DHA)- Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi

Malezya, (DHA)- Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı erdoğan, malezya kralı ile bir araya geldi

Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Malezya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:52 Kaynak: DHA
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