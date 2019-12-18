Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi

6 saat önce

Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya kralı ile bir araya geldi, System.String[]

Kuala Lumpur Zirvesi nedeniyle Malezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.


Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı, Kuala Lumpur, Malezya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
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