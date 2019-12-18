Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak için geldiği Malezya'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Malezya Kralı ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah aile fotoğrafı çektirdi. - KUALA LUMPUR

Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Malezya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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