Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak için geldiği Malezya'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Malezya Kralı ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah aile fotoğrafı çektirdi.

(İHA)