Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü

05.05.2022 20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rohinga Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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