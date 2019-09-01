Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştüİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita'yla Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita'yla Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita'yla Vahdettin Köşkü'nde bugün 11: 25te görüştü.Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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