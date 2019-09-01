Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşini karşılaması Genel görüntüler İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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