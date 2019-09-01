Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşini karşılaması Genel görüntüler İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve

eşini karşılaması

Genel görüntüler İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Recep Tayyip Erdoğan, Abdul Kader Keita, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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