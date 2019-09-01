Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile bir araya geldi

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile kahvaltıda bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde saat 11.25'te başlayan ve kahvaltı sonrasında da devam eden görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın eşi Aminata Keita da yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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