Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile kahvaltıda bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'nde saat 11.25'te başlayan ve kahvaltı sonrasında da devam eden görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın eşi Aminata Keita da yer aldı.