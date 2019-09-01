Cumhurbaşkanı erdoğan, mali cumhurbaşkanı keita ile görüştü
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:22 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Mali Cumhurbaşkanı
İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin
Köşkü'nde görüştü. Saat 11.25'te başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
ile Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın eşi Aminata Keita da yer aldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
- İstanbul
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