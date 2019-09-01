Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, mali cumhurbaşkanı keita ile görüştü
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Cumhurbaşkanı erdoğan, mali cumhurbaşkanı keita ile görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı erdoğan, mali cumhurbaşkanı keita ile görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Saat 11.25'te başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın eşi Aminata Keita da yer aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Abdul Kader Keita, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:22 Kaynak: DHA
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