Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali Eylem Görev Gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mali Eylem Görev Gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali Eylem Görev Gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali Eylem Görev Gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali Eylem Görev Gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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